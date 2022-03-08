New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 32.861,39 puana çıktı.



S&P 500 endeksi yatay bir seyir izleyerek 4.200,80 puan seviyelerinde gerçekleşirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 azalışla 12.797,79 puana indi.



Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle emtia fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomik büyümeye yönelik kaygılar devam ederken, endeksler yeni günün açılışında karışık bir seyir izledi.



Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirilebileceğine ilişkin açıklamalarla yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 17.49 itibarıyla 130 dolar seviyesinden işlem gördü.



Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de aynı dakikalarda 127,3 dolardan alıcı buldu.



ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yerel saatle 10.45'te (TSİ 18.45) yapacağı konuşmada Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceklerini açıklamasının beklendiği bildirildi.



Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta aylık bazda yüzde 9,4 artarak 89,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin