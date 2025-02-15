New York borsası karışık seyirle kapandı

Dow Jones endeksi kapanışta yüzde 0,37 azalarak 44.546,08 puana geriledi, S&P 500 yatay seyirle 6.114,63 puandan kapanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 artışla 20.026,77 puana yükseldi.



Yatırımcılar, Trump'ın imzaladığı ülkelere karşılıklı tarife uygulama planına ilişkin karar ile açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Trump, ekonomi ekibine ABD'den ithalata gümrük vergisi uygulayan ülkelere tarife getirilmesi için plan hazırlama talimatı verdi. Ülkelere karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, KDV'nin bir tarife olarak değerlendirileceğini söyledi. ABD Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick de her ülkeyi tek tek inceleyeceklerini, çalışmalarını 1 Nisan'a kadar tamamlamayı planladıklarını belirtti.



ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,9 ile Mart 2023'ten bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydederken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler olumsuz hava koşulları ve yangınların tüketici harcamalarını olumsuz etkilediğini belirtti.



ABD'de ithalat fiyat endeksi, ocakta yüzde 0,3 ile Nisan 2024'ten bu yana, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,3 ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.



İthalat fiyat endeksi ocakta beklenenden az artarken, ihracat fiyat endeksi öngörülerin üzerinde artış gösterdi.



Analistler, bu hafta açıklanan üretici ve tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde olduğunu, ithalat fiyat endeksinin beklenenden az artmasının enflasyonla mücadelede bir miktar umut verdiğini ifade etti.



Trump yönetiminin, tarifeler, vergi indirimleri ve düzensiz göçmenleri toplu sınır dışı etme gibi politikalarını ekonomistlerin "enflasyonist" olarak değerlendirdiğini belirten analistler, politikaların netleşmesi ve açıklanan verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde alacağı faiz kararlarını şekillendireceğini vurguladı.



ABD'de sanayi üretimi de ocakta yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,45'e kadar düşerken, daha sonra yüzde 4,48 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi de TSİ 00.25 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 106,77 değerine geriledi.



Dallas Fed Başkanı Lorie Logan iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederse, daha iyi enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimi yapacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.



Meta'nın hisseleri, şirketin yapay zeka destekli insansı robotlara yatırım yapmayı planladığına dair haber sonrasında yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.



ABD'de piyasalar Başkanlar Günü dolayısıyla pazartesi kapalı olacak.