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New York borsası karışık seyirle kapandı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,61 artışla 32.033,28 puana yükseldi.



S&P 500 endeksi yüzde 0,59 azalışla 3.808,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 kayıpla 10.792,67 puana indi.



ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden fazla büyümesinin ardından güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi.



ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 arttı. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu.



Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık daralmanın ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0,6 küçülerek teknik olarak resesyona girmişti.



Analistler, üçüncü çeyrekte ülke ekonomisinin kaydettiği büyümenin yatırımcıların resesyona dair endişelerini hafiflettiğini belirtti.



Öte yandan şirketlerin bilançoları da piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ile Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın karlılığının tahminlerin altında kalması teknoloji hisselerini baskıladı.

