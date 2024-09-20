New York borsası "ralliyle" kapandı

Dow Jones endeksi yüzde 1,26 artışla 42.025,19 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,70 artışla 5.713,64 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,49 artışla 18.011,51 puana çıktı.



Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta yeni rekorlar kırdı. Teknoloji hisseleri, özellikle Nvidia, AMD, Apple ve Meta, büyük kazançlar elde ederek piyasalardaki pozitif havaya öncülük etti.

Apple'ın hisseleri yüzde 3,7, Meta'nın hisseleri yüzde 3,9, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,8 ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.