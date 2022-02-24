New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası düşüşle açıldı

New York borsasında Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,56 azalışla 32.284,35 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 2,51 azalarak 4.119,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,13 kayıpla 12.629,03 puana indi.



Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunması sonrası Amerikan borsasında endeksler açılışta düşüş gösterdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardında piyasalara negatif bir seyir hakim olurken, emtia fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı.



Brent petrolün varili yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolar seviyesini aştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7'nin üzerinde artarak 100 doları gördü.



Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı ise 1.939 dolar seviyesine yükseldi.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,85'e kadar geriledi.



Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinin ardından bölgedeki gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu belirtti.



Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine yönelik tepkiler gelmeye devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyurması bekleniyor.

