New York borsası seçim öncesi günü düşüşle kapandı

Haftanın ilk işlem gününde hisse senedi piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların bu hafta odaklandığı konular arasında olduğunu ifade etti.



Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki başa baş giden yarışta, bazı anketlerde Harris’in az farkla önde olması hisse piyasaları, tahvil faizleri ve kripto para fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.



10 yıllık ABD hazine tahvili faizi 6 baz puan düşerek yüzde 4,30’a geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,4 azalışla 103,9’a inerken, dolar euro ve yen karşısında da değer kaybetti. Bitcoin fiyatı ise yüzde 2,5 düşüşle 67.500 doların altına geriledi.



ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı yansıtan ve “korku endeksi” olarak bilinen VIX Endeksi 22’nin üzerine çıktı. Para piyasalarında, Fed'in Perşembe günü 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 98 olarak fiyatlanıyor.



Makroekonomik verilere göre, ABD'de fabrika siparişleri, Eylül ayında yüzde 0,5 düşerek beklenenden fazla azaldı.



Kurumsal gelişmelere göre, seçim yaklaştıkça oynaklık artarken, eski başkan Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group hisseleri yüzde 12’nin üzerinde değer kazandı. Ayrıca, çip üreticisi Nvidia'nın 8 Kasım'dan itibaren Intel'in yerine Dow Jones endeksindeki 30 şirket arasında yer alacağı açıklandı.



Nvidia hisseleri yüzde 0,5 yükselirken, Intel hisseleri yüzde 3’ten fazla geriledi. ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta ve Tesla'nın hisseleri de yüzde 0,4 ila yüzde 2,5 arasında değer kaybetti.