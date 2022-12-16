New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, resesyon endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı.



Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,25 azalışla 33.202,22 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 2,49 azalarak 3.895,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,23 kayıpla 10.810,53 puana indi.



ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarının ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişelerle pay piyasalarında gün boyu negatif bir seyir hakim oldu.

FED'İN ARDINDAN AVRUPA VE İNGİLTERE MERKEZ BANKALARI DA FAİZ ARTIRDI



Fed, dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.



Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da projeksiyonlar; Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminlerinin 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2024 için de yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e yükseldiğini ortaya koymuştu.



Fed'in faiz artırımının ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkan faiz kararları da piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.



İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den, Avrupa Merkez Bankası da (ECB) üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.



Merkez bankalarının "şahin" tutumları piyasalardaki resesyon endişelerini körükledi.



Öte yandan, ABD'de perakende satışların, "Efsane Cuma" ve "Siber Pazartesi" gibi alışveriş çılgınlığının yaşandığı günleri de içeren kasım ayında düşüş göstermesi, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını yavaşlattığını ortaya koydu.



Ülkede açıklanan verilere göre, perakende satışlar, kasımda aylık bazda yüzde 0,6 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.