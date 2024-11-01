New York borsası "yapay zeka endişeleriyle" günü düşüşle kapattı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 370 puan kaybederek %0,90 düşüşle 41.763,46 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,86 kayıpla 5.705,4 puana, Nasdaq endeksi ise %2,81 azalarak 18.085,86 puana indi.



ABD’de piyasalar negatif bir seyir izledi. Microsoft ve Meta'nın açıkladığı bilançolar, yapay zeka alanındaki artan harcama beklentilerinin teknoloji hisseleri üzerinde olumsuz etki yarattığını gösterdi.



Microsoft’un hisseleri, şirketin kar ve gelirinin beklentileri aşmasına rağmen yapay zeka harcamalarının artması ve bulut hizmetlerindeki büyümenin yavaşlama beklentisiyle %6,1 değer kaybetti. Meta'nın hisseleri de gelir ve kar beklentilerini aşmasına rağmen kullanıcı sayısındaki beklentilerin altında kalması ve yapay zeka altyapısına yapılacak harcamaların artacağı yönündeki açıklamalar sonrası %4,1 düşüş yaşadı. Alphabet hisseleri ise OpenAI’nin ChatGPT'de "SearchGPT" adını verdiği yeni arama motoru özelliğini devreye almasının ardından %1,9 geriledi.



Tahvil faizlerindeki yükseliş de teknoloji hisselerine baskı yaparken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,33 ile son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve %4,28 seviyesinde dengelendi.



Analistler, büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon ve Intel’in açıklayacakları bilançoların da bugün piyasa tarafından yakından takip edileceğini belirtti.



Diğer yandan, kripto borsası Coinbase, beklenenden zayıf gelen finansal sonuçlarının ardından %15,3 değer kaybetti. Ford Motor ise elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'in üretimini gelecek yıl başına kadar durdurmayı planladığına dair haberler üzerine %1,7 geriledi.



Makroekonomik verilerde ise ABD’de eylül ayı kişisel tüketim harcamaları aylık %0,5 artarak beklentileri aştı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık %0,3 artışla piyasa beklentilerine paralel olurken, yıllık %2,7 artarak tahminlerin biraz üzerinde gerçekleşti. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Ekim ile biten haftada 216 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.



ABD’de iş gücü piyasasının güçlü kalması ve enflasyonist baskıların azalması, Fed’in faiz oranlarını kademeli olarak düşürebileceğine işaret etti. Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına dair daha fazla bilgi sağlayacağını kaydetti.