New York borsası yatay seyirle açıldı

Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artarak 44.032,38 puana, S&P 500 yüzde 0,07 yükselerek 5.989,68 puana ve Nasdaq yüzde 0,13 artarak 19.256,09 puana ulaştı.



Açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere uygun, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek ÜFE de yıllık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi.



Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı ise 217 bine düşerek 6 ayın en düşük seviyesine indi.



Analistler, enflasyon verilerinin Fed’in faiz indirim beklentilerini sınırladığını belirtti. Bu durumda Fed'in aralık ayında faiz indirme ihtimali yüzde 79’a düştü. Fed yetkililerinden Adriana Kugler ve Thomas Barkin de enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu.



Kurumsal tarafta, Walt Disney hisseleri olumlu finansal sonuçlarla yüzde 9’dan fazla yükselirken, Cisco'nun beklentilerin altındaki gelir tahminleri nedeniyle hisseleri düşüş gösterdi.