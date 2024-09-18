New York Borsası yatay seyretti

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 azalışla 41.606,18 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artarak 5.634,58 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,20 yükselerek 17.626,95 puana ulaştı.



Fed’in bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, yatırımcıların odağında yer alırken, borsada gün boyunca yatay bir seyir izlendi. Piyasalar, Fed’in 2020'den bu yana ilk faiz indirimi açıklamasını beklerken, faiz indiriminin 50 baz puanlık bir adımla başlama ihtimali yüzde 65, 25 baz puanlık bir indirim olasılığı ise yüzde 35 seviyesinde değerlendiriliyor.



Eski Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, bugün yaptığı açıklamada 50 baz puanlık bir indirimin yılın ilerleyen dönemlerinde politika yapıcıları daha iyi bir pozisyona getireceğini belirtti.



ABD'de bugün açıklanan ekonomik veriler ise ülkedeki keskin bir yavaşlama endişelerini hafifletti. Perakende satışlar ağustos ayında, aylık bazda azalma beklentilerinin aksine, yüzde 0,1 artış gösterdi. Analistler, bu beklenmedik artışın tüketici harcamalarının nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini işaret ettiğini vurguladı. Ayrıca, sanayi üretimi de ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.



Intel'in hisseleri, şirketin Amazon Web Services ile stratejik iş birliğini genişlettiğini duyurmasının ardından yüzde 2,7 değer kazandı. Microsoft’un hisseleri ise 3 aylık temettü oranını yüzde 10 artırma kararı sonrası yüzde 0,9 yükseldi.