New York borsası yükselişle kapandı

ABD yönetiminin tarifeler konusunda yürüttüğü müzakereler takip edilirken, pay piyasalarında haftanın kapanışında pozitif bir seyir izlendi.



Donald Trump'ın görevindeki ilk 100 günüyle ilgili Time dergisine verdiği röportajda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını, bir anlaşma yapılması için Pekin ile aktif müzakere yürütüldüğünü belirtti. Trump, 3 - 4 hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini ifade etti. Trump ayrıca bir yıl sonra ABD'nin diğer ülkelere yüzde 20 ila yüzde 50 tarife uygulamasını "tam bir zafer" olarak değerlendireceğini belirtti.



Trump, bugün yaptığı bir başka açıklamada ise Çin'den önemli bir şey almadıkları sürece bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyeceklerini bildirmişti.



ABD basınında ekonomik maliyetlerin belirli sektörler üzerinde ağır yük oluşturması nedeniyle Çin hükümetinin ABD'den ithalata uyguladığı yüzde 125 oranındaki gümrük vergisini bazı ürünlere yönelik askıya almayı düşündüğü öne sürüldü.



Analistler, ABD'nin Çin ile ticaret müzakereleri konusundaki çelişkili açıklamaların kafa karışıklığını ve piyasalardaki oynaklığı artırdığını belirtti.



ABD'de tüketici güven endeksi, nisanda yukarı yönlü revizyonla 52,2 oldu. Endeks, yukarı yönlü revizyona rağmen Temmuz 2022'den bu yana kaydedilen en düşük değeri aldı.



Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi 1981, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 1991'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.



Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri, şirketin gelirinin ilk çeyrekte beklenenden fazla artması sonrası yüzde 1,5 değer kazandı. Çip şirketi Intel'in hisseleri ise şirketin gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 6,7 düşüş kaydetti.