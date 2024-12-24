New York borsası yükselişle kapandı



Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 42.906,95 puana çıktı. S&P 500, yüzde 0,73 artışla 5.974,06 puana ve Nasdaq yüzde 0,95 artışla 19.757,58 puana yükseldi.



ABD'de zayıf gelen ekonomik verilere karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasalarında pozitif seyir izlendi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık 8,1 puan düşerek 104,7'ye indi. Dayanıklı mal siparişleri de kasımda yüzde 1,1 ile beklenenden fazla azaldı.



ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısından çıkan mesajlar doğrultusunda Banka'nın gelecek yıl yapacağı faiz indirimlerinin büyüklüğü yatırımcılar tarafından değerlendirilmeye devam edilirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59'a yükseldi.



Analistler, Noel tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının salı günü erken kapanış yapacağını ve çarşamba günü kapalı olacağını belirterek, piyasalarda bu hafta işlem hacminin zayıf olmasının beklendiğini kaydetti.