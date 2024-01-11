New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,45 artışla 37.695,73 puana çıktı.



S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 4.783,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 kazançla 14.969,65 puan yükseldi.



Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ile banka bilançolarını beklerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.



Analistler, yarınki tüketici enflasyonu verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini söyledi.



ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citi, Bank of America ve Wells Fargo'nun cuma günü yayımlanacak bilançolarının da takip edileceğini bildiren analistler, yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayabileceğine dair ipuçları arayacağını söyledi.



Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,81'e yükselirken, mortgage başvuruları da yüzde 9,9 artış kaydetti.



Ülkede toptan eşya stokları da geçen yıl kasımda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel azaldı, toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 666,6 milyar dolar oldu.



Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon hedefine tam anlamıyla ulaşabilmesi için bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesi gerekeceğini düşündüğünü söyledi.



Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru gideceğinden emin olduğunda faiz oranlarını düşürebileceğini kaydeden Williams, enflasyonun 2024'te yüzde 2,25'e, 2025'te de yüzde 2'ye düşeceğini öngördüğünü anlattı.



Williams, kısıtlayıcı para politikasının etkilerini hesaba katarak, ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık 1,25 büyümesini, işsizlik oranının da yüzde 4'e çıkmasını beklediğini ifade etti.