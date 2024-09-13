New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 artışla 5.595,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1 kazançla 17.569,68 puana ulaştı.



Ülkede açıklanan veriler, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklemeye devam ederken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.



ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülerin altında yükseldi. Çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.



Analistler bugünkü ÜFE verilerinin, Fed'in piyasanın beklediği kadar agresif şekilde faiz indirimine gitmesinin gerekmeyeceğini doğrular nitelikte olduğunu söyledi.



ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Eylül ile biten haftada 2 bin artışla 230 bine çıkarken, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.