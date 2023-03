New York borsasına "30 milyar dolar" dopingi

New York borsası, First Republic Bank'ın ABD'li büyük bankalardan 30 milyar dolar mevduat alması sonrası günü yükselişle tamamladı.



Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,18 artışla 32.251,91 puana yükseldi.



S&P 500 endeksi yüzde 1,75 artarak 3.960,00 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,48 artışla 11.717,28 puana çıktı.



ABD'li büyük bankaların zor durumdaki First Republic Bank'ı desteklemek için görüşmelerde bulunduğu haberleriyle banka hisseleri yükselirken, pay piyasaları günü pozitif tamamladı.

FİRST REPUBLIC BANK'A 11 BAMKADAN 30 MİLYAR DOLAR MEVDUAT



Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, First Republic Bank'a toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurdu.



ABD Hazine Bakanlığı, Merkez Bankası (Fed) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC) ortak açıklamasında, büyük bankaların First Republic Bank'a desteğinin bankacılık sisteminin dayanıklılığını gösterdiği ifade edildi.



The Wall Street Journal'in bir haberinde de First Republic Bank'ın üst düzey yöneticilerinin bankanın hisseleri düşmeden önceki iki ay içinde milyonlarca dolarlık şirket hissesini sattığı belirtildi.



Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) yayımladığı raporda, küresel faiz artışlarının bankaların bilançolarındaki bazı finansal varlıkların değerlerinde düşüşe neden olduğuna işaret edilerek, bankaların gerçekleşmemiş zararlarının yönetilebilir olduğu kaydedildi.



Moody's de Silikon Vadesi Bankası (SVB) ile Signature Bank'in iflasının, artan faiz ortamında finansal kurumların aktif-pasif yönetimi risklerinin önemini gösterdiğini ifade etti.