Bugün New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çaldı.



Martı'dan yapılan açıklamaya göre, tarihi tören vesilesiyle New York Borsası’nın ana girişinde ve işlem salonunda Martı bayrağıyla birlikte Türk bayrağı da göndere çekildi. Törene Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür başta olmak üzere kamu ve özel sektör ile uluslararası yatırımcı çevrelerinden seçkin bir davetli topluluğu katıldı.



Türkiye’de paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak isteyen Türkiye’nin ölçeklenmiş mobilite şirketi Martı, bu hedefle sermayesini artırarak yatırıma yönlendirmek için gerçekleştirdiği halka arzdan 60 milyon dolara yakın bir kaynak yaratmayı başardı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem kuruldukları ilk günden bu yana birincil hedeflerinin her zaman kullanıcılarının güvenini kazanmak olduğunun altını çizerek, "Yalnızca güçlü bir iş planı ve yenilikçi iş modeliyle değil, aynı zamanda sarsılmaz tutkumuz ve bağlılığımızla da güvence altına alınan bu güven, gelecek vizyonumuza inanan yatırımcıları cezbetmiştir. Bugün bu sahnede dururken onların inançlarını doğruluyor ve bu yolda bize katıldıkları için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İLK TÜRK ŞİRKET OLDU

New York Borsası’nda hisseleri doğrudan işlem gören ilk Türk şirketi olmanın ve özellikle de kuruluşları üzerinden geçen 5 yıl içinde bu unvanı elde etmenin gelecek adına büyük bir güven verdiğini aktaran Öktem, "Bu başarı sadece tüm Martı Ailesi’nin değil aynı zamanda Türk girişimcilerin çalışkanlıklarının, gücünün ve potansiyelinin de bir simgesi. Bugünkü başarılı halka arz, pazar liderliğimizi pekiştirmek için bize ek kaynaklar sağlıyor. Üst düzey yatırımcıların desteğini aldık ve artık ABD sermaye piyasalarına erişimimiz var. Bu yeni sermaye tabanı, birinci sınıf bir teknoloji ve mobilite şirketi olma yolunda ilerlememizde etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.