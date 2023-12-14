New York borsasında "Fed" rallisi

Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü.



Fed Başkanı Powell, politika kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, bankanın para politikası sıkılaşmasını muhtemelen tamamladığını ancak ihtiyaç olması halinde daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.



Sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirten Powell, ihtiyaç olması halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını yineledi. Powell, Fed yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.



Fed'den gelen açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 18 baz puan azalarak yüzde 4'e geriledi.



Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.