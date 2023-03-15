New York Fed imalat endeksi martta beklentilerin altında kaldı

New York Fed'in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.



New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, martta 18,8 puan azalışla eksi 24,6'ya geriledi. Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşen verinin eksi 8 değerini alması öngörülüyordu.



İmalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, şubat ayında eksi 5,8 olarak gerçekleşmişti.



Yeni sipariş endeksi martta 13,9 puan azalarak eksi 21,7, sevkiyat endeksi de 13,5 puan düşerek eksi 13,4 değerini aldı.



Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 14,7'den 2,9'a geriledi.



Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.