Nihat Özdemir’den Suriye’deki gümrük vergisine tepki: “50 dolarlık çimentodan 27 dolar vergi alınacak”

7 dolarlık verginin tüm ülkelerden giden mallar için geçerli olduğunu söyleyen Özdemir, “Türkiye’den giden çimentodan 20 dolar ayrıca vergi alınacak. Bu düzeyde bir verginin Türkiye’ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil.” şeklinde konuştu. Nihat Özdemir, “ Suriye ’deki yeni yönetim Türkiye’den giden ürünlere yüzde 300’e varan gümrük vergisi uygulama kararı almış. Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü.” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI: YÜZ YÜZE TOPLANTI YAPILACAK



Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı.



Bakanlık, son düzenlemenin ardından Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapıldığını bildirdi.



Ticaret Bakanlığı ayrıca Suriye tarafıyla önümüzdeki hafta yüz yüze bir toplantı planlandığını da aktardı.



Açıklamada, “Ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır.” denildi.



Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Suriye’nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir.



Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.”