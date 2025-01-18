Nihat Özdemir’den Suriye’deki gümrük vergisine tepki: “50 dolarlık çimentodan 27 dolar vergi alınacak”
Suriye’deki yeni yönetim, ülkedeki tüm gümrüklerde tek tip vergilendirmeye geçme kararı aldı. Yeni vergilendirme sistemi Türkiye’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini astronomik oranda artırdı. İş dünyası karara tepkili. Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Suriye’ye ihraç ettikleri 50 dolarlık çimentodan 27 dolar vergi alınacağını söyledi. Ticaret Bakanlığı ise Suriye tarafıyla önümüzdeki hafta bu konuda yüz yüze bir toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.
Suriye’deki yeni yönetim, 11 Ocak itibarıyla ülke genelindeki tüm gümrüklerde tek tip vergilendirme sistemine geçti.
Yeni vergilendirme sistemi Türkiye’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila 500 arasında artırdı.
Kararın ardından Türkiye’nin Suriye sınırında araç kuyruğu arttı. Bölgedeki gümrük kapılarında bekleyen kamyon ve TIR’ların sayısının yüzlerle ifade edildiği bildirildi.
NİHAT ÖZDEMİR’DEN TEPKİ: 50 DOLARLIK ÜRÜNDEN 27 DOLAR VERGİ ALINACAK
Suriye’nin yeni yönetiminin aldığı bu karar iş dünyasında tepkiyle karşılandı.
Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomim gazetesine yaptığı açıklamada, “Suriye’nin habere konu olan gümrük vergisi artışlarını uygulaması, 50 dolara ihraç ettiğimiz çimentodan 27 dolar vergi alınacağı anlamına geliyor. Bu, çok yüksek bir vergi.” dedi.
“ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL”
7 dolarlık verginin tüm ülkelerden giden mallar için geçerli olduğunu söyleyen Özdemir, “Türkiye’den giden çimentodan 20 dolar ayrıca vergi alınacak. Bu düzeyde bir verginin Türkiye’ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil.” şeklinde konuştu.
Nihat Özdemir, “Suriye’deki yeni yönetim Türkiye’den giden ürünlere yüzde 300’e varan gümrük vergisi uygulama kararı almış. Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü.” ifadelerini kullandı.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI: YÜZ YÜZE TOPLANTI YAPILACAK
Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı.
Bakanlık, son düzenlemenin ardından Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapıldığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı ayrıca Suriye tarafıyla önümüzdeki hafta yüz yüze bir toplantı planlandığını da aktardı.
Açıklamada, “Ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır.” denildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Suriye’nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir.
Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.”
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