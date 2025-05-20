Nike işten çıkarma yapacak

Bir şirket temsilcisinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, spor giyim perakendecisi Nike teknoloji bölümündeki bazı çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı.



Nike'ın bu işin bir kısmını üçüncü taraf satıcılara kaydıracağını belirten temsilci, değişikliklerin geçen hafta duyurulduğunu da sözlerine ekledi.



Temsilci kaç çalışanın işten çıkarıldığını belirtmedi. Nike'ın teknoloji bölümünde kaç kişinin çalıştığı henüz belli değil.



GELİRLERİNDE DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR



Air Jordan üreticisi Mart ayında dördüncü çeyrek gelirlerinde analistlerin beklediğinden daha sert bir düşüş öngörmüş ve daha trend rakiplerine yönelen tüketicilerin ilgisini yeniden canlandırmaya çalışırken temkinli bir tavır sergilemişti.



Bu ayın başlarında Nike CEO'su Elliott Hill üst düzey liderlik ekibinde çeşitli değişiklikler yaptı. Hill, son zamanlarda yeni ve yenilikçi ayakkabılar tasarlamakta zorlanan şirkette bir dönüşüme öncülük etmek için Ekim ayında dümene geçti.