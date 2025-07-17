Nikkei endeksinde güçlü yükseliş

Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 39 bşn 901'den kapanırken, daha geniş kapsamlı Topix endeksi yüzde 0,7 artışla 2 bin 840'a çıktı ve önceki seanstaki hafif düşüşten toparlanarak erken dönemdeki kayıplarını telafi etti.



Gösterge endeks, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma planlarını reddetmesinin ardından Wall Street'te gece boyunca görülen kazançları takip ederek iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.



Yatırımcılar ayrıca Japonya'nın son ticaret verilerini de sindirdi. Veriler ABD ve Çin'e yapılan ihracattaki düşüşleri, AB, ASEAN ve Rusya'ya yapılan sevkiyatlardaki güçlü artışlarla telafi etti.



Ancak, Japonya'nın yaklaşan Üst Meclis seçimleri öncesinde artan temkin, yukarı yönlü momentumu sınırladı. Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti. NEC Corp yüzde 4,6, LY Corp ise yüzde 3,4 yükseldi. En iyi performansı yüzde 7 artışla Sumco gösterdi, onu Socionext (yüzde 6,4) ve CyberAgent (yüzde 5,1) takip etti. Buna karşılık, Kanada'nın Alimentation Couche-Tard şirketinin şirketi satın almak için yaptığı 47 milyar ABD doları tutarındaki teklifi geri çekmesinin ardından Seven & i Holdings yüzde 9,2 düştü.