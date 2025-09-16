Nikkei Endeksi'nden bir ilk

Fed ve BOJ para politikası toplantıları öncesinde Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi ilk kez 45 bin puanın üzerine çıktı.



Nikkei 225'teki yükselişe, ABD teknoloji hisselerindeki yukarı harekete ayak uyduğun Japon çip üreticilerinin, teknoloji şirketlerinin hisseleri öncülük etti.



Nikkei 225 Endeksi gün içinde 45055,38 puana kadar yükseldi ve şu sıralarda yüzde 0,54 artışla 45.011,85 puandan işlem görüyor.