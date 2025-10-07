Nikon, Fransız oldu

Japon hassas ekipman üreticisi Nikon, Ray-Ban güneş gözlüklerinin de sahibi olan büyük Fransız gözlük üreticisi EssilorLuxottica'nın, oy hakkı bazında yüzde 10'un üzerinde hisseyle şirketinin en büyük hissedarı olduğunu açıkladı.



Nikon'un açıklamasına göre, EssilorLuxottica, Japonya'nın döviz yasası uyarınca Nikon'daki hissesini yüzde 20'ye kadar artırmak için gerekli izni aldı.

