Nippon Steel'den altın hisse önerisi

ABD'li çelik üreticisi US Steel'i satın almak için uzun süredir yetkili kurumlarla müzakere yürüten Japon çelik üreticisi Nippon Steel, onay için ABD devletine "altın hisse" vermeyi değerlendiriyor.



Önce Japonya'nın Kyodo haber ajansı sonra Nikkei gazetesinde yer alan ve kaynak gösterilmeyen habere göre Japon şirket, yönetim kararlarında veto hakkına sahip olan altın hissenin ABD

devletine verilmesini değerlendirmeye aldı. ABD hükümetine henüz teklif götürülmedi.



Japonya'nın en büyük çelik üreticisi olan Nippon Steel, ABD'li üreticiyi 14.9 milyar dolara almak için teklif vermiş, yabancı yatırımların ulusal güvenliğe etkilerinden sorumlu olan ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin teklifi iki kere gözden geçirmeye almıştı.



Teklifin aylardır askıda kalmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü satışa destek veren açıklamalarda bulunurken, Pazar günü ABD'nin US Steel'in "kontrolünü" elinde tutacağını söyledi ancak ayrıntı vermedi.



Trump'ın açıklamalarının ardından satın alım anlaşmasının kapsamı ve maliyeti hakkında soru işaretleri oluştu.



Nikkei, satın alımın ardından US Steel'in borsadan çekileceğini, bunu takiben ABD devletine altın hissenin verileceğini bildirdi.



Nippon Steel sorulara yanıt vermedi ve Beyaz Saray henüz sorulara yanıt vermedi.