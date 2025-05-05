Nisan ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın dördüncü enflasyon verilerini bugün açıklayacak.



TÜFE, martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak gerçekleşti.



Piyasa katılımcıları anketine göre, TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,98 olurken bir yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 25,56 olarak açıklandı.



Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün saat 10:00'da açıklanacak.