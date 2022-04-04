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Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı nisan ayı için yüzde 29,88 oldu.

Haberler - İHA - NTV Haber 04.04.2022 - 10:19

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan ayı kira artış oranları belli oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan ayı için yüzde 29,88 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

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