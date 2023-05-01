Nisan ayı market araştırması | TZOB: 36 üründen 23'ünün fiyatı arttı

Üretici ile market fiyatları arasındaki makas açıldı. Çok sayıda ürün, maliyetinin kat be kat fazlasına reyonlarda yerini aldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği nisan ayı market araştırması verilerine göre 36 ürünün 23'ünde fiyatlar arttı.

Üreticide ise 28 ürünün 14'ünde fiyat artışı oldu.

TZOB Başkanı Bayraktar, nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıkları ve girdi fiyatlarında yaşanan değişimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Bayraktar, nisan ayında üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 573,6 ile limonda görüldüğünü belirterek, "Limondaki fiyat artışını yüzde 261,2 ile elma, yüzde 209,8 ile kuru üzüm, yüzde 181 ile kuru incir, yüzde 179,1 ile ıspanak, yüzde 177,5 ile patlıcan, yüzde 175,8 ile sivri biber, yüzde 175,7 ile maydanoz, yüzde 152,9 ile kırmızı mercimek takip etti. Limon 6,7 kat, elma 3,6 kat, kuru üzüm 3,1 kat, kuru incir, ıspanak, patlıcan, sivri biber ve maydanoz 2,8 kat, kırmızı mercimek ve marul 2,5 kat, salatalık 2,4 kat fazlaya markette satıldı." diye konuştu.

Bayraktar şöyle devam etti:

Üreticide 2 lira 50 kuruş olan limon 16 lira 84 kuruşa, 5 lira olan elma 18 lira 6 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 77 lira 46 kuruşa, 55 lira olan kuru incir 154 lira 55 kuruşa, 6 lira 17 kuruş olan ıspanak 17 lira 22 kuruşa, 9 lira 50 kuruş olan patlıcan 26 lira 36 kuruşa, 10 lira 13 kuruş olan sivri biber 27 lira 94 kuruşa tüketiciye satıldı.



"MARKETTE 36 ÜRÜNDEN 23'ÜNÜN FİYATI ARTTI"



Nisan ayında markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 13'ünde fiyat düşüşü görüldüğünü kaydeden Bayraktar, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 41,9 ile patates oldu." dedi.

Nisan ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 42,1 ile sivri biber olduğunu dile getiren Bayraktar, "Üreticide de en fazla fiyat artışı yüzde 122,2 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 75 ile havuç, yüzde 37,2 ile kuru soğan, yüzde 27,3 ile marul, yüzde 11,5 ile dana ve kuzu karkas takip etti." diye konuştu.

ÜRETİCİ FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN SEBEPLERİ

Ardından üreticideki fiyat değişimlerinin sebeplerini değerlendiren Bayraktar, "İç Anadolu bölgesinde sezonun bitmesi, üreticinin elinde ürün kalmaması ve Çukurova bölgesinde hasadın yeni başlaması kuru soğan fiyatlarını yükseltti. Patates ürününde geçiş dönemi olması, Nevşehir ve Niğde illerimizdeki patates arzında sona gelinmesi, Adana bölgesinde ise hasadın yeni başlaması fiyatların yükselmesine sebep oldu." dedi.

Havuçta kışlık hasadın sona ermesi ve depolardaki ürün yetersizliğinin yanı sıra yazlık havuç ekiminin yeterli seviyede gerçekleşmemesi fiyatları artırdığını dile getiren Bayraktar, "Sivri biber, salatalık, kabak ve patlıcandaki fiyat düşüşü havaların ısınmasına bağlı olarak tarla ürünlerinin başlamasıyla ürün arzında meydana gelen artıştan kaynaklandı. Limona olan talebin azalması fiyatları düşürdü. Marul, ıspanak, yeşil soğan fiyatlarındaki artış havaların yağışlı gitmesi nedeniyle ürün arzında yaşanan azalmadan kaynaklanmıştır. Arz ve talepteki değişim et fiyatlarının yükselmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

