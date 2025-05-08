Nisan ayının kazandıranı belli oldu
Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek reel getiri külçe atında oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.
Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,80, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,54 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %4,07 ve mevduat faizi (brüt) %0,44 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,03, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %7,39 ve BIST 100 endeksi %9,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; Euro %3,83 ve mevduat faizi (brüt) %0,20 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,26, DİBS %7,60 ve BIST 100 endeksi %10,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,09 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %31,17 TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %16,26 ve Euro %0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,91, Amerikan Doları %3,80 ve BIST 100 endeksi %20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %3,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %10,34, DİBS %11,95, Amerikan Doları %14,51 ve BIST 100 endeksi %29,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
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