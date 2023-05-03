Nisan ayının zam şampiyonu kuzu eti

EN ÇOK DÜŞÜŞ ELEKTRİKTE



Nisanda en çok fiyat düşüşü yüzde 15 ile elektrikte görüldü. Onu yüzde 4,66 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 2,89 ile margarin, yüzde 1,32 ile diğer katı ve sıvı yağlar izledi.



Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 1,24, ev ile ilgili temizlik malzemeleri yüzde 1,15, şarap yüzde 1,14, kuru sebze yüzde 1,03 çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 0,25, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 0,13 düşüş kaydetti.