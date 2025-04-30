Nisanda marketlerde en fazla karnabaharın fiyatı arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayı üretici market araştırma sonuçlarını açıkladı.



Nisan ayında markette 39 ürünün 28’sinde fiyat arttı, 11’inde ise azaldı.



Bayraktar, yaşanan zirai dondan etkilenen meyvelerin başında gelen kayısıda üretici fiyatları artış gösterdiğini belirtip "Kayısı üreticisinin elinde yüzde 10 civarında ürün kaldığı tahmin ediliyor." dedi.



EN YÜKSEK FİYAT FARKI HAVUÇTA



Bayraktar, "Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 256 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat farkını yüzde 230 ile marul, yüzde 222 ile kuru soğan, yüzde 219 ile kuru fasulye ve yüzde 216 ile nohut takip etti." diye konuştu.



Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43 ile karnabahar olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, "Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 28 ile havuç, yüzde 22 ile maydanoz, yüzde 20 ile limon ve yüzde 17 ile marul takip etti." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, markette fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 36 ile salatalık olduğunu açıkladı.



Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 30 ile patlıcan, yüzde 28 ile domates, yüzde 22 ile sivri biber ve yüzde 12 ile kabak izledi.