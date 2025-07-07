Nissan çıkış arıyor

Reuters tarafından incelenen vadeli işlem formuna göre, Japon Nissan Motor 4 milyar dolar ve euro değerinde üst düzey teminatsız tahvil ihracı planlıyor.



Otomobil üreticisi, her bir dilimde en az 750 milyon dolar toplamak için beş, yedi ve 10 yıllık dolar tahvil anlaşması yapmayı düşünüyor.



Şartnamede, muhtemel yatırımcılara beş yıllık dilimin kuponunun yüzde 7'nin ortalarında, yedi yıllık dilimin yüzde 7'nin üzerinde ve daha uzun vadeli dilimin ise yüzde 8'in altında olacağı söylendi.



Nissan ayrıca her bir dilimde minimum 500 milyon euro (588,40 milyon dolar) büyüklüğünde dört ve sekiz yıllık euro ihracı yapmayı planlıyor.



Fiyatlandırma beklentisi dört yıllık tahvil için yüzde 5 ve sekiz yıllık tahvil için yüzde 6 olarak belirlendi.



Nissan ayrıca 150 milyar yen (1,04 milyar dolar) tutarında altı yıl vadeli dönüştürülebilir tahvil planladığını açıkladı.