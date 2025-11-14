Nissan işten çıkarma yapacak

Nissan, Fransa’daki Avrupa bölge ofisinde 87 pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Şirket belgeleri ve iç yazışmalara göre bu adım, CEO Ivan Espinosa’nın küresel yeniden yapılanma ve toparlanma planının bir parçası. Plan, toplam çalışan sayısında yüzde 15 kesinti öngörüyor.

Espinosa’nın planı, Nissan’ın küresel üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 30 azaltarak 2,5 milyon araca indirmeyi ve üretim tesislerini 17’den 10’a düşürmeyi içeriyor.

Montigny-le-Bretonneux’deki ofiste yaklaşık 570 kişi çalışıyor ve ofis Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya operasyonlarını yönetiyor.