Nissan koltuk satmaya başladı... İşte fiyatı

Nissan Motor, yeni N7 elektrikli araç koltuklarının masaj fonksiyonlarını içeren bir ofis koltuğunu Çin'de tanıtarak, tüketicilerin araç koltuklarının "bir kanepe kadar rahat" olduğu yönündeki övgülerine yanıt verdi. Japon şirketin Çinli Dongfeng Motor ile ortak girişimi olan Dongfeng Nissan Passenger Vehicle'ın genel müdür yardımcısı Zhou Feng, yapay zeka destekli koltuğu Nisan ayı sonunda Guangzhou'da düzenlenen bir lansman etkinliğinde N7'nin yeni bir özelliği olarak tanıttı. "AI Zero Pressure Cloud Cushion Seat" olarak adlandırılan ve Nissan tarafından geliştirilen sürücü ve ön yolcu koltuğu 49 akıllı sensörle donatıldı. Sırt ve diğer bölgelere uygulanan basıncı kullanıcının vücut şekli ve duruşuna göre ayarlıyor. Koltuk boyun, omuzlar ve sırt gibi 12 noktadan masaj imkanı sunuyor ve ısıtılabiliyor, koltuk minderi ise 6 santimetreye kadar uzayabiliyor.

OFİS KOLTUĞUNA DÖNÜŞTÜ



Koltuğun tanıtımından sonra Zhou, "Birisi bana böyle harika bir koltuğu ofislerinde kullanıp kullanamayacaklarını sordu. Böylece mühendislerimiz gerçekten de bir ofis koltuğu yaptı." dedi.



ŞARJLI VE AKILLI TELEFONDAN KONTROL EDİLİYOR



Ofis koltuğu, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilen üç masaj yoğunluğu seviyesi ve 10 program sunuyor. Koltuk fişe takılı ya da şarjlı olarak kullanılabiliyor ve tam şarjı beş saat sürüyor.



Koltuk 160 santimetre boyunda, 74 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde olup 49 kilogram ağırlığında.



FİYATI 1372 DOLAR



Dongfeng Nissan'ın resmi uygulamasında 9,888 yuan (1,372 dolar) karşılığında satılıyor.



Nissan, bunun şirketin Çin'de veya herhangi bir yerde tüketicilere ilk kez araba koltuğu satışı olduğunu söyledi.



Dongfeng Nissan Binek Araç Genel Müdürü Isao Sekiguchi, "Müşteriler Nissan'ın koltuklarının kanepeler kadar rahat olduğunu hatırlıyor" dedi.