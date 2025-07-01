Nissan, Renault'u da aşağı çekiyor

Fransız otomobil üreticisi Renault yaptığı açıklamada, Nissan Motor'daki hisselerinin muhasebeleştirme şeklini değiştirdikten sonra ilk yarıda tahmini 9,5 milyar Euro (11,20 milyar dolar) gayri nakdi zarar raporlayacağını söyledi.



Nissan'da yüzde 35,7 hisseye sahip olan Renault, gelecekte hisselerinin değerindeki herhangi bir değişikliğin doğrudan özsermayede muhasebeleştirileceğini ve Nissan'ın hisse fiyatına göre değerlendirileceğini ve net geliri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını söyledi.



Renault tarafından ödenen temettüler üzerinde de bir etkisi olmayacağı belirtilen değişiklik, iki şirketin Japon firmanın toparlanmasına yardımcı olmak için bağlarını gevşetme ve yirmi yıllık bir ortaklığı düzenleme konusunda anlaşmasının ardından geldi.