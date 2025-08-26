Nissan'a bir darbe de Mercedes'ten

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in emeklilik fonunun, Japonya merkezli Nissan Motor şirketindeki tüm hisse senedi varlığını 47,83 milyar yen (324,65 milyon dolar) karşılığında sattığı bildirildi.



Bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, hisse senetlerinin ikincil satışı hisse başına 341,3 yen (2,32 dolar) fiyatından gerçekleşti. Bu fiyat, hisselerin Pazartesi günü kapanış fiyatı olan 363 yen'in yüzde 5,98 altında.

