Nissan'ın notu düştü

Küresel derecelendirme kuruluşu Moody's Cuma günü Nissan Motor'un kurumsal aile notunu Ba1'den Ba2'ye düşürürken, zor durumdaki Japon otomobil üreticisi geri dönüşü zorlamaya çalışıyor.



Moody's, görünümün negatif olmaya devam ettiğini söyledi.



Moody's derecelendirme başkan yardımcısı ve kıdemli analisti Dean Enjo yaptığı açıklamada, “Not indirimi Nissan'ın kredi profilindeki, özellikle de otomotiv serbest nakit akışı ve EBIT marjındaki bozulmayı ve devam eden zayıflık beklentisini yansıtıyor” dedi.



Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi geçtiğimiz ay, önemli pazarlarındaki performansı baskı altında kalmaya devam ederken, işgücünü yaklaşık yüzde 15 oranında azaltacağını ve üretim tesislerini küresel olarak 17'den 10'a düşüreceğini söyleyerek kapsamlı yeni maliyet kesintilerini açıkladı.