Nobel Ekonomi ödüllü profesör hisseleri değerlendirdi. Çoğu hisse kaybettirecek

Dünya Ekonomik Forumunun Davos'ta düzenlenen zirve kapsamında Nobel Ekonomi Ödüllü Peter Howitt, Avrupa ekonomisi ve yapay zeka teknolojilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peter Howitt, yapay zeka hisselerinde son dönemde görülen hızlı artışlar için "rasyonel bir balon" denilebileceğini belirtti.

"AVRUPA PEK BAŞARILI DEĞİL"

Avrupa ekonomisi için ileri düzeydeki inovasyonlaraa daha fazla odaklanmalı vurgusunu yapan Howitt, Avrupa'da çok iyi işlerin çıktığını ancak büyük çaplı ve çığır açıcı inovasyonlar konusunda pek başarılı olamadıklarını söyledi.

Profesör Howwit, başarılı olabilmek için Avrupa'nın esnek finasal sisteme ihtiyacı var Avrupa'nın bu potansiyelinin olduğunu ancak işbirliği gerektirdiğini aktardı.

YAPAY ZEKA HİSSELERİ BALON

Peter Howitt, son dönemde yapay zeka hisselerindeki hızlı yükselişe yönelik "balon" nitelendirmesine de değinerek, 1990'ların sonlarında internet ve teknoloji şirketlerine yönelik aşırı iyimserlik nedeniyle bu işletmelerin hisselerinin çok hızlı değerlenmesi ve 2000-2001 yıllarında yaşanan sert çöküşü ifade eden "Dot-com balonu"na işaret etti.

Profesör "Bu konuda yarışan çok sayıda şirket var. Kazananlar olacak, kaybedenler olacak. Bir noktada kazananların kim olacağı biraz netleştiğinde, diğer firmaların değerleri düşmeye başlayacak ve işte o zaman çöküş gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

PETER HOWİTT KİMDİR?

Peter Wilkinson Howitt, Kanada’da doğdu. McGill Üniversitesi’nden ekonomi alanında lisans, Batı Ontario Üniversitesi’nden yüksek lisans ve Northwestern Üniversitesi’nden ekonomi alanında doktora derecesi aldı. Akademik eğitimini tamamladıktan sonra ekonominin farklı alanlarında araştırmalar yürüttü. ransız ekonomist Philippe Aghion ile "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine" ilişkin çalışmaları dolayısıyla 2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştı.