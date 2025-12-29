Noel Baba rallisi Borsa İstanbul'a henüz uğramadı

Borsaların umudu yıl sonunda Noel Baba rallisinin yaşanmasıydı. 1960'lı yıllarda sermaye piyasası literatürüne giren Noel Baba rallisi, birkaç yıl üst üste gelen yükseliş rakamlarının dikkat çekmesiyle bu isimle anılmaya başlanmıştı. Noel Baba rallisi döneminde borsalara alım gelir ve yükseliş seyri devam ederdi.

Aralık ayında piyasaların açık olduğu son 5 gün ile Ocak ayının ilk iki gününde ralli için yükseliş beklentisi ortaya çıkardı.

Şu anki piyasa verilerine bakarak hem küresel hem de iç piyasada Noel Baba rallisi emaresi görünmüyor.

Rallinin yaşanması için süre olduğundan dolayı beklentiler de sona ermiş değil.

NOEL BABA RALLİSİ'NİN ÖNÜNDEKİ ENGEL NE?

Bu yıl küresel piyasalar, faiz, jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna savaşı, ticaret savaşları ekseninde hareket etti.

Dalgalı seyreden piyasalarda teknoloji hisseleri ve yapay zeka yatırımları olan girişimler destek bulsa da en ufak kırılımlarda sert düşüşlerle karşılaşabiliyorlar.

BORSA İSTANBUL SATICILI SEYREDİYOR

Borsa İstanbul yılın son günlerinde cansız seyrine devam ediyor ve tarihi yüksek seviyesine ulaşamadı. BİST şu sıralar yüzde 0,40 oranında düşüşle 11 bin 250 puan seviyelerinde bulunuyor.

KİMLER ALIM, KİMLER SATIM YAPIYOR?

Bugün en çok alım yapan tarafta Tera Menkul 6,5 milyar lirayla başı çekiyor. İkincilik Yapı Kredi Yatırım, üçüncülük İnfo Yatırım'da bulunurken sırasıyla Halk Yatırım, Garanti Yatırım, Ak Yatırım, Oyak Yatırım ve TEB Yatırım'ın alımları bulunuyor.

Satış tarafında A1 Capital 7,2 milyar lirayla lider olurken Bank of America 1,1 milyar liralık satışla ikinci, Bulls Yatırım ise 473 milyon liralık satışla üçüncü sırada yer alırken, sırasıyla Deniz Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Marbaş Menkul, QNB satıcılar listesinde yer alıyor.