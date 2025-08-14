Norveç faizleri değiştirmedi

Norveç Merkez Bankası, Haziran ayında beş yıldır ilk kez borçlanma maliyetlerindeki düşüşü temsil eden 25 baz puanlık indirimin ardından, beklendiği gibi Ağustos 2025'te temel politika faizini yüzde 4,25'te sabit tuttu.



Politika yapıcılar, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olması nedeniyle para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini yinelediler, ancak ihtiyatlı bir faiz normalizasyonuna devam etmenin muhtemelen uygun olacağını belirttiler.



Ekonomik görünüm belirsizliğini korurken, Banka, koşulların genel olarak öngörüldüğü gibi gelişmesi halinde 2025 yılında daha fazla faiz indirimi yapılacağını belirtti.



Başkan Ida Wolden Bache, "Haziran ayında sunduğumuz politika faizi tahmini, yıl içinde bir veya iki ek faiz indirimine işaret ediyordu. Şu anda yeni tahminler hazırlamadık, ancak şimdiye kadar aldığımız bilgiler, Norveç ekonomisinin görünümünün Haziran ayındaki görünümle genel olarak uyumlu kaldığını gösteriyor" dedi.