Norveç Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Norveç Merkez Bankası (Norges), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranında değişikliğe gitmedi.



Norges, politika faizini yüzde 4,5 olarak açıkladı. Borçlanma maliyetinin de bir süre daha bu seviyede kalacağını bildirdi.



Merkez bankasının değerlendirmesinde, ekonomiye ilişkin belirsizliklere dikkat çekildi. Maliyet enflasyonunun yüksek kalmaya devam etmesi halinde enflasyonun tahmin edilenden daha uzun süre düşmeyeceği bildirildi.



Norges Bank Başkanı Ida Wolden Bache, komitenin politika faizinin enflasyonu hedef seviyeye döndürmek için yeterince yüksek olduğunu düşündüğünü söyledi.



Merkez Bankası aralık ayında, fiyat baskılarını bastırmak ve para birimini desteklemek amacıyla sürpriz bir kararla gösterge faiz oranını yükseltmişti.