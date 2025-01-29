Norveç Varlık Fonu'ndan 44 Türk şirkete yatırım

Dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'de yatırım yaptığı şirketlerin sayısı 44'e yükseldi.



2023 yılında 39 Türk şirketine yatırım yapan fonun llistesinde 2024 yılınde 44 Türk şirket yer aldı.



Fon, 2024 yılında Türkiye'den 11 şirkete ilk kez yatırım yaptı. 6 şirketteki yatırımlarını ise sonlandırdı.



Norveç Varlık Fonu'nun ilk kez yatırım yaptığı şirketler:





Anadolu Grubu Holding

Astor Transformatör

Batı Çimento

Efor Çay

İş Finansal Kiralama

Işık Plastik

Kardemir

Odine Solutions

TAB Gıda

Tofaş Fabrika

Garanti Bankası

Fondan 2024 yılında en yüksek meblağlı yatırımı 115,5 milyon dolar ile Koç Holding'e yapıldı.