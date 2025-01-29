Norveç Varlık Fonu'ndan 44 Türk şirkete yatırım
Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'de yatırım yaptığı şirket sayısı 2024 yılında 44'e yükseldi. Fon, 11 Türk şirketine ilk kez yatırım yaptı.
Dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'de yatırım yaptığı şirketlerin sayısı 44'e yükseldi.
2023 yılında 39 Türk şirketine yatırım yapan fonun llistesinde 2024 yılınde 44 Türk şirket yer aldı.
Fon, 2024 yılında Türkiye'den 11 şirkete ilk kez yatırım yaptı. 6 şirketteki yatırımlarını ise sonlandırdı.
Norveç Varlık Fonu'nun ilk kez yatırım yaptığı şirketler:
- Anadolu Grubu Holding
- Astor Transformatör
- Batı Çimento
- Efor Çay
- İş Finansal Kiralama
- Işık Plastik
- Kardemir
- Odine Solutions
- TAB Gıda
- Tofaş Fabrika
- Garanti Bankası
Fondan 2024 yılında en yüksek meblağlı yatırımı 115,5 milyon dolar ile Koç Holding'e yapıldı.
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