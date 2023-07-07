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Noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış kararı Resmi Gazete'de

Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı.

Noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış kararı Resmi Gazete'de
Katma Değer Vergisinde artışa gidildi

Katma Değer Vergisinde artışa gidildi

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492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, , İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, , Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan "Sürücü belgesi harçları" yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Harçlar ve vergiler artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Harçlar ve vergiler artırıldı

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