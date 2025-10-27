Novartis'ten büyük satın alma

İsviçreli ilaç üreticisi Novartis, yaptığı açıklamada, nadir kas hastalıklarına yönelik tedavi portföyünü güçlendirmek amacıyla ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Avidity Biosciences'ı yaklaşık 12 milyar dolar nakit karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.



Anlaşma koşullarına göre, Avidity hissedarları hisse başına 72 dolar nakit alacak; bu, şirketin Cuma günkü kapanış fiyatına göre %46'lık bir prim anlamına geliyor. Bloomberg News, konuyu bilen bir kaynağa dayandırdığı haberinde anlaşmayı daha önce bildirmişti.



Novartis, bu yıl kalp yetmezliği için Entresto, astım için Xolair ve otoimmün hastalıklar için Cosentyx gibi bazı çok rağbet gören ilaçlarının patent sürelerinin dolması öncesinde anlaşmalar yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.



Anlaşma kapsamında, Avidity erken aşamadaki hassas kardiyoloji programlarını Spinco adlı yeni bir şirkete ayıracak. Avidity'nin açıklamasına göre Spinco, halka açık bir şirket olarak faaliyet gösterecek.

