Nükleer denetim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Konuya ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı, usul ve esaslar yayım tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek.



Buna göre, kurum nükleer güvence kapsamında nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin, mevzuat veya yetki koşullarına, kurum kararlarına ve talimatlarına, uyulması gereken teknik gerekler ile standart, prosedür ve benzeri dokümanlara uygunluğunu denetimlerle tespit ve teyit edecek.



Ulusal denetimler, en az biri kurum denetçisi olmak üzere en az iki denetim görevlisinden oluşan denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecek.



Ulusal denetimler, kurum tarafından belirlenen yıllık denetim programı kapsamında veya programsız olarak gerçekleştirilecek.



Önceki denetimlerde tespit edilen bulguların giderilmesine ve tekrarının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yeterliğinin ve etkinliğinin yerinde teyit edilmesinin kurum tarafından gerekli görülmesi ve nükleer maddenin yetkisiz kullanımının bildirimi veya gelişen yeni durumlar sonucunda denetimin kurum tarafından gerekli görülmesi halinde denetimler programsız olarak yapılacak.



Denetimler, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere yılın herhangi bir günü ve günün herhangi bir saatinde gerçekleştirilebilecek.



Kurum, tesislere her takvim yılında en az bir defa olmak üzere denetim gerçekleştirecek ve ardışık iki denetimin arası 14 aydan fazla olamayacak.



Denetimlere ilişkin görsel ve işitsel kayıtlar, kurum tarafından kuruma ait cihazlar kullanılarak tutulacak ve gizlilik derecesine uygun şekilde muhafaza edilecek.



