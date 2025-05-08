Nükleer gerilimin galibi Çin mi? Savunma hisseleri yükselişte

Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yükselirken, Pakistan’ın Çin yapımı J-10C savaş uçaklarını kullanarak Hint jetlerini düşürdüğü iddiaları Çin’in savunma sektörünü hareketlendirdi.

Yerel devlet medyasına göre, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hint hava kuvvetleriyle yaşanan çatışmada Çin yapımı J-10C’lerin konuşlandırıldığını bildirdi.



Bu gelişme, Çin’in savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin borsa performansına da yansıdı. J-10C savaş uçaklarını üreten AVIC Chengdu Aircraft’ın Shenzhen’de işlem gören hisseleri yüzde 16’nın üzerinde artarken, hisseler Çarşamba günü yüzde 17,05 ile Ekim ayından bu yana en büyük günlük artışı kaydetti.

AVIC Aerospace’in Hong Kong’da listelenen hisseleri ise yüzde 6’nın üzerinde yükseldi. Askeri ve sivil gemiler inşa eden China State Shipbuilding Corporation’ın hisseleri de yüzde 0,4 artış gösterdi.

PAKİSTAN SAVUNMASI ÇİN'DEN

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 2020-2024 yılları arasında Çin’in silah ihracatının yüzde 60’ından fazlası Pakistan’a yapıldı. Uzmanlar, Pakistan’ın Çin’den savaş uçakları, hava savunma sistemleri, İHA’lar ve deniz araçları gibi çok sayıda askeri ekipman satın aldığını vurguluyor.

S. Rajaratnam Uluslararası Araştırmalar Okulu’ndan Yang Zi, “Pakistan, Çin silahlarının en büyük alıcısı konumunda. Hindistan’ın Fransız ve Sovyet yapımı uçaklarına karşı Çin teknolojisinin gösterdiği performans, Pekin için bir reklam niteliğinde” değerlendirmesinde bulundu.

HİNDİSTAN’DAN PAKİSTAN’A FÜZE SALDIRILARI



Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.



Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği dokuz hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait altı noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında beş savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.