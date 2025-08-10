Nvidia, Çin'e sızmak mı istiyor? Çin'den Nvidia'ya tepki

Çin devlet medyasına bağlı bir sosyal medya hesabı, Pekin'in bu çiplerdeki arka kapı erişimine ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından yaptığı açıklamada, Nvidia'nın H20 çiplerinin Çin için güvenlik endişeleri oluşturduğunu söyledi.



Devlet yayın kuruluşu CCTV'ye bağlı Yuyuan Tantian adlı hesap, WeChat'te yayınladığı bir makalede, H20 çiplerinin teknolojik olarak gelişmiş ya da çevre dostu olmadığını söyledi.



Makalede, Bir çip türü ne çevre dostu, ne gelişmiş ne de güvenli olduğunda, tüketiciler olarak kesinlikle satın almama seçeneğimiz var." denildi.



Nvidia yorum talebine hemen yanıt vermedi.



ÖNCE YASAKLANDI SONRA YASAK KALKTI



H20 yapay zeka çipleri, ABD'nin 2023'ün sonlarında gelişmiş yapay zeka çiplerine ihracat kısıtlamaları getirmesinin ardından Nvidia tarafından Çin pazarı için geliştirildi. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çin ile artan ticari gerilimlerin ortasında Nisan ayında satışlarını yasakladı, ancak Temmuz ayında yasağı tersine çevirdi.



Çin'in siber uzay gözlemcisi 31 Temmuz'da Nvidia'yı bir toplantıya çağırdığını ve ABD'li çip üreticisinden H20 çiplerinin herhangi bir arka kapı güvenlik riski (normal kimlik doğrulama veya güvenlik kontrollerini atlamak için gizli bir yöntem) taşıyıp taşımadığını açıklamasını istediğini söyledi.



UZAKTAN ERİŞİM İMKANI MI VERİYOR?



Nvidia daha sonra ürünlerinde uzaktan erişim ya da kontrole izin verecek herhangi bir "arka kapı" bulunmadığını söyledi.



Yuyuan Tantian makalesinde, Nvidia çiplerinin bir donanım "arka kapısı" aracılığıyla uzaktan kapatma" gibi işlevleri yerine getirebileceğini söyledi.



Yuyuan Tantian'ın yorumu, bir başka Çin devlet medya kuruluşu olan People's Daily'nin Nvidia'ya yönelik eleştirilerinin ardından geldi.



People's Daily bu ayın başlarında yaptığı bir yorumda Nvidia'nın Çinli kullanıcıların çiplerindeki güvenlik risklerine ilişkin endişelerini gidermek ve piyasanın güvenini yeniden kazanmak için “ikna edici güvenlik kanıtları” üretmesi gerektiğini söylemişti.