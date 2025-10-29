Nvidia dünyanın ilk 5 trilyon dolarlık şirketi oldu

Yapay zeka çip devi Nvidia, yatırımcıların yapay zekanın yeni bir inovasyon ve büyüme dalgası getireceğine olan güveninin sürmesiyle Çarşamba günü dünyanın ilk 5 trilyon dolarlık şirketi oldu.

Kaliforniya merkezli teknoloji devi Nvidia'nın hisse senedi fiyatı, Wall Street'teki açılışta yüzde 4,91 artışla 210,90 dolara çıktı ve böylece şirketin piyasa değeri daha önce hiç görülmemiş bir eşiğin üzerine çıktı.

Şirketin hisse senedi fiyatındaki artış, güçlü satışların devam etmesini, Salı günü duyurulan Avrupa'nın Nokia şirketiyle ortaklık da dahil olmak üzere bir dizi yeni anlaşmayı ve şirketin yakında Çin'e yeniden erişim sağlayabileceği beklentilerini takip ediyor.



Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın bu hafta Güney Kore'ye gitmesi bekleniyor. Huang, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceği APEC zirvesine katılacak. Zirvede yapay zeka gelişimiyle ilgili konuların ele alınması bekleniyor.



Nvidia yongaları şu anda Çin'de satılmıyor; bunun nedenleri arasında Çin hükümetinin uyguladığı yasaklar, ulusal güvenlik endişeleri ve ABD ile Çin arasındaki devam eden ticaret gerginlikleri yer alıyor.



Trump yönetimi, Pekin'e yapay zeka çipleri satma konusunda daha incelikli bir yaklaşımı tercih ediyor, ancak ABD'deki siyasi yelpazenin tamamında yapay zeka teknolojisine daha sert yasaklar getirilmesini savunan Çin şahinlerinin derin şüpheleriyle karşı karşıya.



Nvidia, son haftalarda bir dizi ortaklık duyurdu; bunların arasında önümüzdeki yıllarda ChatGPT üreticisi OpenAI'ya 100 milyar dolara kadar yatırım yapma niyeti de yer alıyor.



Ayrıca Trump yönetiminin yarı iletken üretimini ABD'ye geri getirme isteğine yanıt olarak, zor durumdaki çip rakibi Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacağını da duyurdu.



Nvidia, ChatGPT ve diğer büyük dil modelleri de dahil olmak üzere çoğu üretken yapay zeka sistemini çalıştıran gelişmiş grafik işleme birimlerini (GPU'lar) üretiyor.