Nvidia , üretim ortaklarına Güneydoğu Asya 'daki dört ülkeye sunucu sevkiyatını durdurmalarını söyledi.

Nvidia'nın çiplerini sunuculara entegre eden Dell ve Supermicro gibi üretim ortakları, Malezya, Singapur , Tayland ve Endonezya'daki alıcılara, çip üreticisinin siparişlerinin gönderilmesine izin vermeyeceğini bildirdi.

Reuters, haberi hemen doğrulayamadı. Nvidia, Dell ve Supermicro, mesai saatleri dışında yapılan yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Raporda, Nvidia ve ortaklarının yeni ABD ihracat kontrollerine nasıl uyum sağlayacakları üzerinde çalıştıkları için durdurmanın geçici olup olmadığının belirsiz olduğu belirtildi.