Nvidia hisselerine Trump dopingi

Nvidia hisseleri, Bloomberg'in ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin eski Başkan Joe Biden döneminde uygulamaya konulan yapay zeka çipi ihracat kısıtlamalarını yürürlükten kaldırmayı planladığını bildirmesinin ardından yükseldi.

RAKİBİ DE YÜKSELDİ



Yapay zeka çipi üreten dev şirketin hisseleri, haberin ortaya çıkmasıyla Çarşamba günü yüzde 3 artışla kapandıktan sonra, piyasa öncesi işlemlerde neredeyse yüzde 2 artış gösterdi. Rakibi Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri de yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.



Ticaret Bakanlığı, Reuters ve Axios'a yaptığı açıklamada, Biden'ın yapay zeka kuralının "aşırı karmaşık" ve "aşırı bürokratik" olduğunu söyleyerek düzenleyici değişikliği doğruladı.



Bir sözcü, "Bu kuralı, Amerikan inovasyonunu serbest bırakan ve Amerikan yapay zeka hakimiyetini sağlayan çok daha basit bir kuralla değiştireceğiz” dedi.



Bakanlık, Yahoo Finance'in eski politikada ne gibi değişiklikler yapılacağına ilişkin sorularına hemen yanıt vermedi.



YZ yayılma kuralı olarak bilinen Biden dönemi kuralı, diğer ülkeler üzerinden Çin'e çip kaçakçılığını engellemek amacıyla ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ihraç edilebilecek YZ çiplerinin miktarını sınırlamak için kademeli bir sistem kullanıyor. Ayrıca, ABD şirketlerinin YZ veri merkezi kapasitelerini yurtdışına genişletme kabiliyetlerini de önemli ölçüde sınırlamıştı.

TRUMP KURALI UYGULAMAYACAK



YZ yayılım kuralı Ocak ayında Biden tarafından kabul edildi ve Mayıs ayında yürürlüğe girecekti. Bloomberg'in ismini vermediği kaynaklara göre ABD Başkanı Trump bu politikayı uygulamayacak.