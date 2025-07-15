Nvidia'dan Çin için çip kararı

Nvidia, Washington'ın bu tür sevkiyatların onaylanacağına dair güvencesini almasının ardından H20 AI çipinin Çin'e satışına yeniden başlamayı planlıyor. Bu gelişme Trump yönetiminin daha önceki tutumundan önemli ölçüde farklı bir adım.



ABD hükümet yetkilileri, Nvidia'nın bir blog yazısında belirttiğine göre, H20 yapay zeka hızlandırıcısı için ihracat lisanslarına onay vereceklerini bildirdi. Çin'e özgü bu varyant, daha önceki ticaret kısıtlamalarına uymak için geliştirilmişti, ancak Nisan ayından bu yana ABD izni olmadan ülkede satışı engellendi.



Nvidia'nın milyarder kurucu ortağı Jensen Huang, şirketin kararı açıklamasının hemen ardından Çin devlet televizyonu CCTV'ye çıkarak şirketin sevkiyata başlamak için onay aldığını söyledi.



ABD VE ÇİN'İN ARASI YUMUŞUYOR



ABD'nin bu hamlesi, Washington ile Pekin arasında haftalardır süren ve her iki tarafın da hayati teknolojilerin ihracatını onaylamasını öngören belirsiz bir ateşkesin yönlendirdiği ilişkilerin yumuşamasının ardından geldi.



ABD, Çin'in temel nadir toprak minerallerinin satışına daha fazla izin vermesini istiyor ve karşılığında Londra'da Haziran ayında yapılan ticaret görüşmeleri öncesinde uygulanan bir dizi ihracat kontrolünün kaldırılmasını istiyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi, görüşmeler boyunca Nvidia'nın H20 yongaları üzerindeki kontrollerin tartışmaya açık olmadığı konusunda ısrarcıydı.



Bu, Washington'ın Huawei Technologies'in yükselişini körükleyen çip kısıtlamalarını "başarısızlık" olarak nitelendiren Bay Huang için büyük bir zafer. Ayrıca, OpenAI gibi platformlarla rekabet edebilmek için geliştirdikleri yapay zeka hizmetlerini eğitmek, genişletmek ve barındırmak için Nvidia çiplerine ihtiyaç duyan DeepSeek'ten Alibaba Group Holding'e kadar Çinli şirketler için de bir kazanç.